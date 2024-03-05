Возобновлено движение поездов на железнодорожном перегоне в Самарской области

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Движение поездов на железнодорожном перегоне Жигулевское Море – Химзаводская в Самарской области возобновлено после проверки в связи с найденным неизвестным предметом. Об этом заявила пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

"Специалисты убедились в безопасности пропуска поездов", – сказано в сообщении.

Из-за обследования перегона произошла задержка пассажирского поезда № 66 Москва – Тольятти и двух пригородных поездов № 7111 Самара – Тольятти и № 7118 Тольятти – Самара. На данный момент эти составы проезжают по своим маршрутам.

Утром 5 марта на перегоне Жигулевское Море – Химзаводская обнаружили посторонний предмет. Движение поездов временно приостановили.

До этого следователи завели уголовное дело о диверсии, которая произошла утром 4 марта на перегоне Звезда – Чапаевск в Самарской области. В силовых структурах уточнили, что линия, где произошел взрыв, пригодна для использования. В настоящий момент движение поездов по ней восстановлено.

