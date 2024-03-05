Посторонний предмет обнаружили на перегоне в Самарской области

Фото: телеграм-канал Baza

Посторонний предмет обнаружили на перегоне Жигулевское Море – Химзаводская в Самарской области, сообщается в телеграм-канале Куйбышевской железной дороги.

Движение поездов приостановили на время проведения оперативных мероприятий. На месте находятся правоохранительные органы.

Ранее уголовное дело о диверсии завели после взрыва на железнодорожном перегоне Звезда – Чапаевск в Самарской области. В силовых структурах уточнили, что линия, где произошел взрыв, пригодна для использования. В настоящий момент движение поездов по ней восстановлено.

ЧП произошло утром в понедельник, 4 марта. Позже в экстренных службах подтвердили, что подрыв опоры железнодорожного моста стал причиной остановки движения поездов в регионе. В пресс-службе Куйбышевской железной дороги добавили, что в районе ЧП случилось вмешательство посторонних в работу транспорта.