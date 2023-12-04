Число задержанных и отмененных рейсов в столичных аэропортах превысило 50

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Количество задержанных и отмененных рейсов в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево достигло 56. Об этом сообщается на сайте сервиса "Яндекс Расписание".

По данным на 07:00, во Внуково задерживаются 13 рейсов, еще 4 отменены, в Домодедово 15 рейсов задержано и 1 отменен, в Шереметьево наблюдается задержка 23 рейсов.

Ранее Гидрометцентр РФ объявил в московском регионе желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и порывистого ветра скоростью до 16 метров в секунду. Предупреждение будет действовать до 12:00 вторника, 5 декабря.

В Дептрансе Москвы сообщили, что ситуация на столичных дорогах остается стабильной. Коммунальные службы работают в особом режиме на фоне сильного снегопада.



Коммунальные службы борются с последствиями снегопада в Москве