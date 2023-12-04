Почти 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержано или отменено 28 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Расписание".

По информации на 02:00 по московскому времени, во Внуково задержано 9 рейсов, еще 4 отменено, в Домодедово – 3 рейса задержаны, еще 1 отменен, в Шереметьево задержано 11 рейсов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Москве зафиксировали рекордное за 145 лет количество осадков. По словам синоптика, прошлый рекорд был установлен в 1980 году, тогда в столице выпало 9,4 миллиметра осадков.

В столичном Дептрансе отметили, что ситуация на московских дорогах остается стабильной. Коммунальные службы работают в особом режиме на фоне сильного снегопада.



Рекордное количество снега выпало в Москве 3 декабря