Названа дата запуска первого рейса с открытой после реконструкции ВПП-1 в Шереметьево

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Первый рейс с открытой после реконструкции первой взлетно-посадочной полосы (ВПП-1) в аэропорту Шереметьево запланирован на середину декабря. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В пресс-службе авиагавани рассказали, что работы по реконструкции объекта прошли в рекордные сроки – всего 10 месяцев.

"Официальные мероприятия по случаю ввода в строй ВПП-1 планируются в середине декабря текущего года, также в этот день состоится запуск первого рейса с новой взлетно-посадочной полосы", – уточнили в Шереметьево.

Ранее стало известно, что аэропорт перенес открытие после реконструкции первой взлетно-посадочной полосы с 4 декабря на середину месяца. Длина обновленной ВПП будет составлять 3 тысячи 550 метров, а ширина – 60 метров.