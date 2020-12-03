Шереметьево перенесло открытие ВПП-1 на середину декабря

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Аэропорт Шереметьево перенес открытие после реконструкции первой взлетно-посадочной полосы (ВПП-1) с 4 декабря на середину месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по связям с общественностью аэропорта Анну Захаренкову.

"Реконструкция первой взлетно-посадочной полосы (ВПП-1) международного аэропорта Шереметьево была проведена в рекордно короткие сроки – 10 месяцев и завершена по плану в ноябре 2020 года. Официальные мероприятия по случаю ввода в строй ВПП-1 планируются в середине декабря текущего года", – сказала Захаренкова.

В январе в Шереметьево началась реконструкция ВПП-1. Сообщалось, что длина взлетно-посадочной полосы будет составлять 3 тысячи 550 метров, а ширина – 60 метров.

Реконструкция ВПП-1 была предусмотрена концессионным соглашением, заключенным МАШ и Росавиацией в прошлом году. Общий объем инвестиций, заявленных МАШ в рамках концессии, – 61 миллиард рублей, предполагаемый срок их окупаемости – до 20 лет.