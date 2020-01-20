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20 января, 21:30

ВПП-1 в Шереметьево закрыли на реконструкцию до конца осени

транспорт город строительство

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Реконструкция первой взлетно-посадочной полосы (ВПП-1) началась в международном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Отмечается, что все работы планируют завершить до 30 ноября 2020 года. За это время специалисты должны разобрать и заново построить взлетно-посадочную полосу, длина которой будет составлять 3 тысячи 550 метров, а ширина – 60 метров.

Сотрудники аэропорта и специалисты "Аэрофлота" и Госкорпорации по организации воздушного движения провели совместную работу по моделированию работы двух ВПП при различных условиях, чтобы обеспечить бесперебойную работу во время закрытия ВПП-1.

Реконструкция ВПП-1 предусмотрена концессионным соглашением, заключенным МАШ и Росавиацией в прошлом году. Ее планировалось начать сразу после открытия ВПП-3.

Общий объем инвестиций, заявленных МАШ в рамках концессии, – 61 миллиард рублей, предполагаемый срок их окупаемости – до 20 лет. Предполагается, что максимальная стоимость работ составит 8,3 миллиарда рублей. На все время реконструкции работа ВПП-1 будет приостановлена.

В сентябре аэропорт открыл третью взлетно-посадочную полосу. Благодаря ей пропускная способность аэродрома увеличится с 65 до 90 взлетно-посадочных операций в час. Шереметьево стал первым аэропортом в России с тремя ВПП.

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