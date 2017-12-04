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Москва 24

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Город

4 декабря, 13:48

Движение на дорогах Москвы нормализовалось после снегопада

транспорт дороги погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение на столичных дорогах нормализовалось после снегопада.

Сейчас трафик в городе оценивается в три балла, сообщает РИА Новости. Утром загруженность составляла восьми баллов, что на два балла выше нормального показателя.

МЧС предупредило жителей московского региона об ухудшении погоды. До конца дня ожидаются ветер с порывами до 15 метров в секунду, снегопад и гололед. Метро перевели на усиленный режим работы. Из-за непогоды "Аэрофлот" отменил 60 рейсов в аэропорту Шереметьево, а 35 перенесли.

Как коммунальщики справлялись с последствиями непогоды, читайте в материале портала Москва 24.

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