На Москву обрушился снегопад. Коммунальщики устраняют последствия непогоды

Из-за снегопада и ледяного дождя в столице отменено 60 рейсов, а заторы на дорогах достигли восьми баллов. Подробнее — в материале портала Москва 24.

Фото: ГБУ "Автомобильные дороги"

Коммунальные службы города в непрерывном режиме ликвидируют последствия сильного снегопада, который обрушился на Москву утром в понедельник, 4 декабря, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. На уборку столичных дорог вышли более 10 тысяч единиц спецтехники. Коммунальщики проводят сплошное прометание улично-дорожной сети на всю ширину проезжей части, тротуаров, межквартальных проездов, парковок и дворовых территорий с последующей их обработкой противогололедными материалами.

Кроме того, по словам заммэра, накануне снегопада,в Москве была проведена выборочная противогололедная обработка опасных для движения транспорта участков дорог: мостов, тоннелей, низинных мест, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков.

Бирюков просит автомобилистов соблюдать в условиях непогоды правила дорожного движения и парковки, с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники в сопровождении машин ДПС. Пешеходам следует соблюдать осторожность при движении по тротуарам и пешеходным зонам.

"Аэрофлоту" из-за непогоды пришлось отменить 60 рейсов из Шереметьево, еще 35 — перенести. Изначально под отмену попали 30 рейсов, но из-за ухудшения погодных условий их число удвоилось.

Пассажиры не смогут улететь в Архангельск, Симферополь, Краснодар, Ростов-на-Дону, Берлин, Венецию, Рим, Варшаву, Хельсинки, а также Ереван. Им придется дождаться последующих рейсов, а во время ожидания авиакомпания обещает обеспечить им всем необходимым.

Из-за обильных осадков осложнилась ситуация и на столичных дорогах. Заторы в утренний час пик достигли восьми баллов. По информации сервиса "Яндекс.Пробки"¸ МКАД загружен в обе стороны. Из-за снегопада, кроме того, был затруднен въезд в город на основных магистралях, внутренняя сторона ТТК в районах Беговой и Пресненский.

Отмечается также, что внутри Третьего транспортного кольца движение остается относительно свободным.

МЧС предупредило, что непогода продержится до конца дня. Сильный ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду, и снегопад сохранятся примерно до 22:00.

Накануне сообщалось, что погода в столице резко испортится из-за циклона "балканец". Отмечалось, что после ночных заморозков на город обрушатся обильные осадки, в том числе ледяной дождь. Кроме того, МЧС предупреждало о надвигающемся тумане и возможном ухудшении видимости на дорогах до 200-500 метров.

Столичный департамент транспорта призвал водителей отказаться от поездок на личных авто и воспользоваться общественным транспортом.

Если все-таки решили ехать на машине, необходимо строго соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, предупредили в ведомстве.

Фото: ТАСС/Илья Питалев

Метро заблаговременно перевели на усиленный режим работы. "В часы пик в понедельник на маршруты выйдут 6,5 тысяч автобусов, трамваев и троллейбусов", — отмечалось на портале мэра и правительства Москвы.

Сильный снегопад обрушился на столицу и в пятницу, 1 декабря. Тогда выпало 16 миллиметров осадков — примерно 28,6 процента от месячной нормы.