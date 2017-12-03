Столичное метро переведено на усиленный режим работы из-за непогоды

Фото: ТАСС/Геодакян Артем
Столичное метро переведено на усиленный режим в связи с ухудшением погодных условий.
"Службы московского метро переведены на усиленный режим. В часы пик в понедельник на маршруты выйдут 6,5 тысяч автобусов, трамваев и троллейбусов", − говорится в сообщении на портале мэра и правительства Москвы.
Там также отмечается, что транспортный комплекс Москвы полностью готов к сложным погодным условиям.
Ранее департамент транспорта Москвы обратился с просьбой к автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте в связи с ожидаемым ледяным дождем 4 декабря.
Также в департаменте напомнили, что в случае использования личных автомобилей необходимо строго соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость и соблюдать дистанцию.
В воскресенье, 3 декабря, метеорологи также сообщали, что в понедельник погода в столице резко испортится. Город атакует очередной циклон "балканец". Ночью будет спокойно из-за заморозков – ожидается до минус 6.
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