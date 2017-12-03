Москвичей попросили пересесть на городской транспорт 4 декабря

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Департамент транспорта Москвы обратился с просьбой к автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте в связи с ожидаемым ледяным дождем 4 декабря.

"Рекомендуем водителям по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться городским транспортом", − говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Также в департаменте напомнили, что в случае использования личных автомобилей необходимо строго соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость и соблюдать дистанцию.

Ранее МЧС выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. По информации ФГБУ "Центральное УГМС" в ближайшее время с сохранением на ночь 4 декабря в столичном регионе местами ожидается туман с ухудшением видимости до 200−500 метров.

Метеорологи также сообщали, что в понедельник, 4 декабря, погода в столице резко испортится. Город атакует очередной циклон "балканец". Ночью будет спокойно из-за заморозков – ожидается до минус 6. Дороги покроются тонкой коркой льда, с наступлением светлого времени суток начнутся обильные снегопады, постепенно переходящие в ледяные дожди.