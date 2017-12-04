"Аэрофлот" отменил 60 рейсов в Шереметьево из-за непогоды

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"Аэрофлот" 4 декабря отменил 60 рейсов в Шереметьево из-за непогоды, говорится в сообщении на сайте авиаперевозчика. Кроме того, вылет 35 рейсов перенесли. Под отмену попали рейсы в Архангельск, Симферополь, Краснодар, Ростов-на-Дону, Берлин, Венецию, Рим, Варшаву, Хельсинки, Ереван.

"В связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Шереметьево "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов на 4 декабря", – отмечается в сообщении. В авиакомпании обещают прибывших на регистрацию пассажиров обеспечить всем необходимым согласно Федеральным авиационным правилами и стандартам "Аэрофлота".

Всех пассажиров оповещают через центр бронирования и информации. Пассажиров отменных рейсов перевезут на последующих рейсах, говорится на сайте.

Ранее столичный главк МЧС сообщил, что непогода в столичном регионе продлится до 22:00 4 декабря.