"Аэрофлот" отменил 30 рейсов из Шереметьево из-за непогоды

Фото: ТАСС/Антон Белицкий
Из-за неблагоприятных погодных условий авиакомпания "Аэрофлот" отменила 30 международных и внутренних рейсов.
Пресс-служба авиаперевозчика сообщает, что изменения в расписание вылетов коснулось некоторых рейсов из Шереметьево, которые должны были состояться 4 декабря.
В компании уточняют, что отменены рейсы в Архангельск, Ростов-на-Дону, Симферополь, Сочи, Ставрополь, Таллин, Тель-Авив, Франкфурт, Берлин, Варшаву, Венецию, Ереван, Краснодар, Милан, Минск, Мюнхен, Нижний Новгород, Оренбург, Осло, Пермь, Прагу, Ригу, Рим, Челябинск и Хельсинки.
Также "Аэрофлот" изменил время вылета и прибытия рейсов в Шереметьево из других городов. Эти поправки затронули 35 рейсов.
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