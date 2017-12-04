МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в московском регионе

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Сильный ветер, снегопад и гололед прогнозируются в Москве и Подмосковье в ближайшие часы и до конца дня.

Начиная с южных районов придут осадки в виде мокрого снега, снега и дождя, гололед, налипание мокрого снега на деревья и провода. При этом порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду, сообщили в пресс- службе МЧС России по Москве.

В таких погодных условиях возможно ухудшение видимости, затруднение в движении автотранспорта, увеличение количества ДТП, повреждение линий электропередачи, падение деревьев и повреждение широкоформатных конструкций.

Автовладельцам рекомендуют снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих машин, не совершать резких маневров, а пешеходам советуют закреплять на одежде светоотражающие элементы.

Ранее метеорологи сообщали, что 4 декабря в Москве резко испортится погода. Город накроет циклон "балканец".

В департаменте транспорта Москвы обратились с просьбой к автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте.

Также сообщается, что из-за неблагоприятных погодных условий авиакомпания "Аэрофлот" отменила 30 международных и внутренних рейсов. Изменения в расписание вылетов коснулось некоторых рейсов из Шереметьево, которые должны были состояться 4 декабря.

В компании уточняют, что отменены рейсы в Архангельск, Берлин, Варшаву, Венецию, Ереван, Краснодар, Милан, Минск, Мюнхен, Нижний Новгород, Оренбург, Осло, Пермь, Прагу, Ригу, Рим, Ростов-на-Дону, Симферополь, Сочи, Ставрополь, Таллин, Тель-Авив, Франкфурт, Челябинск и Хельсинки.