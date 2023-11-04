Москвичам напомнили о бесплатной парковке на улицах города с 4 по 6 ноября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Москвичи смогут бесплатно припарковать автомобили на городских улицах в честь Дня народного единства. Соответствующее напоминание публикует портал мэра и правительства столицы.

Согласно решению Сергея Собянина, 4 ноября парковка на улицах города будет бесплатной, в том числе и на участках с повышенным тарифом. 5 ноября платными останутся только участки с тарифами 380 или 450 рублей в час.

6 ноября оставить автомобиль на стоянке также можно будет бесплатно. Парковки со шлагбаумами в этот день продолжат работу в прежнем формате.

В период праздничных выходных столичное управление ГИБДД усилит контроль за водителями в Москве и будет пресекать любые случаи нарушений. Автомобилистов предупредили о недопустимости управления транспортом в нетрезвом виде и напомнили об ответственности.



Движение транспорта изменится на территории ВДНХ с 4 ноября