ГИБДД усилит контроль за пьяными водителями в Москве в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы

ГИБДД Москвы усилит контроль за вождением в состоянии опьянения и будет пресекать подобные ситуации в период праздничных выходных, с 4 по 6 ноября. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"С завтрашнего дня в Москве начинаются нерабочие дни. В очередной раз предупреждаем водителей о последствиях нетрезвого вождения – зачастую такие факты приводят к трагедиям", – говорится в сообщении.

Согласно действующему законодательству, за управление автомобилем в нетрезвом виде водителя могут лишить прав на срок от 1,5 года до 2 лет, а также оштрафовать на 30 тысяч рублей. Уголовная ответственность грозит за повторное управление транспортом в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования.

Отмечается, что с начала текущей недели сотрудники ГИБДД выявили 104 факта управления автомобилем нетрезвыми водителями, 149 водителей отказались от медицинского освидетельствования. Кроме того, 12 задержанных нетрезвых водителей ранее уже были лишены прав за аналогичное правонарушение, им грозит уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что День народного единства, 4 ноября, объявлен нерабочим в столичной Госавтоинспекции. С 5 ноября начнется прием граждан в подразделениях ГИБДД, расположенных в центрах госуслуг.

Также в период с 4 по 6 ноября получить разрешение на возврат эвакуированного автомобиля в Москве можно будет в пунктах МАДИ. Они располагаются на спецстоянках ГКУ "АМПП" в проезде Одоневского, проезде Энтузиастов, на улице Вагоноремонтной и в проезде Дубовой Рощи.

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