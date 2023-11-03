Возврат эвакуированных авто будут оформлять в пунктах МАДИ с 4 по 6 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В период с 4 по 6 ноября получить разрешение на возврат эвакуированного автомобиля в Москве можно будет в пунктах МАДИ. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Пункты располагаются на спецстоянках ГКУ "АМПП" в проезде Одоневского, проезде Энтузиастов, на улице Вагоноремонтной и в проезде Дубовой Рощи. Первые три пункта работают в круглосуточном формате, четвертый – с 10:00 до 22:00.

"Просим автомобилистов соблюдать ПДД и парковаться только в разрешенных местах", – призвали в ведомстве.

Узнать о местонахождении эвакуированного автомобиля можно по телефонам +7(495) 539-54-54 и 3210, а также в приложении "Парковки России".

В День народного единства на столичных улицах можно будет припарковаться бесплатно. Платить за парковку также не придется 6 ноября. Стоянки со шлагбаумами продолжат работу в прежнем режиме.



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