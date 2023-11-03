В День народного единства в Москве не будут работать подразделения ГИБДД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

День народного единства, 4 ноября, объявлен нерабочим в столичной Госавтоинспекции, сообщается в телеграм-канале ведомства.

С 5 ноября начнется прием граждан в подразделениях ГИБДД, расположенных в центрах госуслуг.

При этом регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции не будут работать 4, 5 и 6 ноября.

Ранее сообщалось, что график работы Исторического музея в Москве изменится в период праздников. Главное здание музея 3 ноября будет работать с 10:00 до 15:00. В этот же день кассы будут открыты до 14:00. 4 ноября главное здание и музейный магазин на Никольской улице будут закрыты до 14:00. Возможные изменения в графике будут сообщаться дополнительно.

Также в ноябрьские праздники изменится режим работы столичных отделений "Почты России". В пятницу, 3 ноября, все они закончат работу на час раньше. В День народного единства все почтовые отделения будут закрыты, кроме двух круглосуточных, расположенных на Мясницкой улице, доме 26А, строении 1, и на Смоленской площади, доме 13/21.

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