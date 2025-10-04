Временные ограничения введены в аэропорту Казани

Фото: depositphotos/Feverpitch

Временные ограничения на работу введены в аэропорту Казани, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.

Ранее аналогичные ограничения были введены в авиагавани Нижнего Новгорода. Аэропорт временно приостановил работу.

Однако ограничительные меры были сняты в аэропортах Волгограда, Саратова и Калуги. Авиагавани этих городов вернулись к штатной работе.