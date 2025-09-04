Станция метро "Парк культуры" возобновила работу в штатном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Станция "Парк культуры" Кольцевой линии метро Москвы возобновила работу в штатном режиме. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.

Режим был скорректирован в связи с ремонтом одного из эскалаторов, который стартовал 2 сентября. Тогда станция в утренние и вечерние часы работала только для выхода и пересадки на Сокольническую линию. Ожидалось, что ограничения продлятся до 7-го числа.

В настоящее время аналогичные работы продолжатся на станции метро "Окружная" (выход № 1). Из-за этого эскалатор не будет работать до 10 декабря.

Кроме того, ремонт подъемника осуществляется и на станции метро "Новокузнецкая". По этой причине в утренние часы пик вход возможен только через "Третьяковскую" (Калининская и Калужско-Рижская линии), а выход в вечерние часы пик возможен также только через данную станцию.

