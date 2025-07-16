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Режим работы станции метро "Новокузнецкая" изменится с 17 июля, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В утренние часы пик вход на станцию будет осуществляться только через "Третьяковскую" Калининской и Калужско-Рижской линий. В вечерние часы пик выйти со станции можно будет также только через "Третьяковскую". Ограничения связаны с ремонтом эскалатора.

"Своевременный ремонт инфраструктуры необходим для безопасных поездок", – подчеркнули в департаменте.

Ранее на станции "Площадь Революции" Арбатско-Покровской линии метро на восемь месяцев закрыли выход № 11. Причиной стало проведение строительных работ рядом с вестибюлем. Пассажирам рекомендуют пользоваться соседним выходом № 10, а также расположенными рядом станциями метро.

