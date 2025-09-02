Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Режим работы станции "Парк культуры" Кольцевой линии метро изменен до 7 сентября. Утром и вечером платформа будет работать только для выхода и пересадки на Сокольническую линию, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Корректировки связаны с ремонтом одного из эскалаторов. Из-за этого в час пик может увеличиваться количество людей на платформе, предупредили в ведомстве.

Ранее на станции "Окружная" (выход № 1) закрыли на ремонт эскалатор. Работы будут вестись до 10 декабря.

Также на станции "Площадь Революции" Арбатско-Покровской линии на восемь месяцев закрыли выход № 11. Причиной стало проведение строительных работ рядом с вестибюлем.