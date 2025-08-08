Эскалатор на станции метро "Окружная" закроют на ремонт с 8 августа

Фото: ТАСС/Андрей Перечицкий

Эскалатор на станции метро "Окружная" (выход № 1) будет закрыт на ремонт с 8 августа до 10 декабря, сообщила пресс-служба Московского метрополитена.

Отмечается, что это самый южный выход у Гостиничного проезда. На протяжении трех месяцев на станции будет работать только один эскалатор.

Ранее в пресс-службе Московского метрополитена сообщили, что эскалатор на станции "Беляево" (выходы № 5–8) Калужско-Рижской линии метро будет закрыт на ремонт до 19 августа.

Также закрыт на ремонт эскалатор на станции "Театральная" (выход № 10) Замоскворецкой линии. Ремонтные работы будут идти до 2 сентября.