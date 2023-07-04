Питьевую воду начали раздавать на автовокзалах Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

На столичных автовокзалах начали бесплатно раздавать питьевую воду из-за жаркой погоды. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"В город пришла жаркая погода, и чтобы ваши поездки оставались комфортными, мы раздаем питьевую воду на автовокзалах "Северные ворота", "Саларьево" и автостанции "Орехово", – приводятся в сообщении слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

4 июля температура воздуха в столице, согласно прогнозу, может повышаться до 27 градусов. Порывы ветра могут достигать 6–11 метров в секунду.

Ожидается, что к середине недели столбики термометров в столице будут подниматься до 29 градусов. В ночные часы в городе ожидается в среднем 13–16 градусов, однако в центре теплее – почти 20 градусов. Тем не менее среди недели не исключены дожди.



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