Москвичам рассказали о погоде 4 июля

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Во вторник, 4 июля, в Москве прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура днем в столице будет в пределах от 25 до 27 градусов, а в Подмосковье – от 22 до 27 градусов.

Юго-западный и южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ночью в Москве температура может понизиться до 13 градусов, по области – до 11 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на этой неделе в столичный регион придет жаркая погода. Днем воздух будет прогреваться до 30 градусов, а ночью – до 20.

Вместе с тем ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова предупредила, что в четверг и пятницу, 6 и 7 июля, в Москве местами возможно развитие кучевой облачности и небольшой кратковременный дождь.

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 4 июля