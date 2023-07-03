Теплые ночи с температурой выше 20 градусов придут в столицу на этой неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жаркая погода придет в столичный регион на этой неделе. Днем воздух будет прогреваться до 30 градусов, а ночью – до 20. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам синоптика, с 4 июля в Москве будет антициклоничная циркуляция, до 7 июля ожидается жаркая погода, на 2–4 градуса выше нормы. Вильфанд отметил, что 4 июля столбики термометров будут на уровне 25–27 градусов, 5 июля поднимутся до 26–28 градусов, 6 июля – до 28–30 градусов, а на юго-востоке Московской области – до 31 градуса.

В пятницу, 7 июля, воздух прогреется до 25–30 градусов, уточнил эксперт. В период с 4 по 6 июля осадки маловероятны, 7 июля увеличивается вероятность кратковременного дождя.

"Это высокая летняя температура, преимущественно будет солнечно. Очень высокими будут и ночные температуры, нагреваться будут и подстилающая поверхность, и стены высотных домов, и ночью это тепло будет отдаваться", – рассказал он.

Вильфанд подчеркнул, что теплее всего по ночам будет в центре города, там прогнозируются 18–19 градусов, в остальных районах – от 13 до 16 градусов. В ночи на четверг и пятницу, 6 и 7 июля, ночной воздух в центре прогреется до 20–21 градуса.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова предупредила, что с четверга, 6 июля, в столице возможны дожди. По ее информации, во вторник и среду осадков не будет.

До этого синоптик прогностического центра "Метео-ТВ" Александр Ильин рассказал, что температура воздуха в Москве в середине недели прогреется до 29 градусов. Жаркая погода сохранится в столице до конца недели, добавил эксперт.

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