Москвичам пообещали 29-градусную жару в середине недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Температура воздуха в Москве в середине недели прогреется до 29 градусов. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на синоптика прогностического центра "Метео-ТВ" Александра Ильина.

По-настоящему летняя погода установится в городе уже с понедельника, 3 июля, сообщил синоптик. В Москве ожидается до 25 градусов, в Подмосковье – до 26 градусов.

"Дневная температура находится в пределах 22–26 градусов, но в середине недели мы увидим уже 24–29 градусов", – рассказал Ильин.

Жаркая погода сохранится в столице до конца недели. При этом, по прогнозам синоптиков, в некоторые дни в Москве могут пройти дожди.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщил, что на этой неделе москвичей ожидают "тропически теплые ночи". Ночная температура воздуха в центре Москвы может достигнуть 19 градусов, в отдаленных районах города – 16 градусов.



Москвичей ждет жара к концу следующей недели