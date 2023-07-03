Москвичам рассказали о погоде 3 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В понедельник, 3 июля, в Москве и области прогнозируется переменная облачность, местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в столице составит от 23 до 25 градусов, в Подмосковье – от 21 до 26 градусов.

Скорость юго-западного и западного ветра составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 742 миллиметра ртутного столба.

На этой неделе гостей и жителей столицы ожидают "тропически теплые" ночи. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что со вторника, 4 июля, ночные температуры в центре города могут достигать 17–19 градусов.

Жаркая погода ожидается в столичном регионе в течение всего июля. Ведущий специалиста центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее заявил, что в июле ожидаемая среднемесячная температура воздуха превысит норму на 1,5–2 градуса.



Москвичей ждет жара к концу следующей недели