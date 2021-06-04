Эксперты назвали эффективные способы охладить машину без кондиционера

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Стало известно, как охладить автомобиль в жару без использования кондиционера. Об этом пишет издание Daily Express.
Автоэксперты посоветовали водителям обернуть бутылку с холодной водой в полотенце, а затем прислонить ее к сиденью за шею. Этот способ поможет спастись водителю от жары, заверили специалисты. Кроме того, воду в бутылке потом можно будет выпить.
В качестве альтернативы водителям порекомендовали ставить в салоне машины мини-вентилятор на солнечной батарее.
В жаркую погоду также стоит положить мокрое полотенце на вентиляционное отверстие у приборной панели. Таким образом воздух будет охлаждаться, однако в жару полотенце способно высохнуть крайне быстро, отметили специалисты.
В статье также говорится, что в жаркие дни стоит надевать тканевые чехлы на руль и приборную панель. Не лишним будет ездить с открытыми окнами. Эксперты также посоветовали парковать машину в тени.
Ранее россиянам перечислили способы сэкономить на эксплуатации автомобиля. Об этом рассказал директор по сервису и запасным частям одного из подразделений "Авилона" Константин Епанешников. В частности, эксперт посоветовал экономить топливо за счет более спокойной езды.
До этого автоэксперт Андрей Ломанов рассказал, как можно экономить при обслуживании автомобиля. Он посоветовал при покупке шин обращать внимание на поддержанные покрышки.
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