На Крымскому мосту начались финальные работы по монтажу второго железнодорожного пролета

Фото: телеграм-канал "Марат Хуснуллин"

На Крымскому мосту приступили к финальным работам по монтажу второго пролета железнодорожной части. Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин рассказал о ходе ремонта в своем официальном телеграм-канале.

"На Крымском мосту завершается восстановление железнодорожных пролетов. Идут финальные работы по монтажу второго пролетного строения", – отмечается в публикации.

Вице-премьер уточнил, что к работе привлечены 190 специалистов и 22 единицы техники.

В свою очередь, руководитель ФКУ "Упрдор "Тамань" Никита Храпов обратил внимание на то, что возможность проведения восстановительных работ на Крымскому мосту зависит от погоды. По его словам, сейчас сложились благоприятные условия, которые позволяют осуществлять монтаж без перерывов.

"Работы ведутся одновременно уже на обоих железнодорожных пролетах Крымского моста. <...> Мы уверены, что восстановление будет выполнено в соответствии с графиком", – цитирует его пресс-служба российского правительства.

Ранее Хуснуллин сообщил о полной готовности первого пролета железнодорожной части Крымского моста.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября. Жертвами ЧП стали три человека. В результате взрыва грузового автомобиля были повреждены два автомобильных пролета.

Виновными в совершении теракта ФСБ назвала ГУ разведки Минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".



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