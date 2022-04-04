Аэропорт в Улан-Удэ временно закрыли из-за снегопада

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Улан-Удэ из-за снегопада временно закрыт аэропорт. Об этом сообщил генеральный директор воздушной гавани Дмитрий Гармаев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что очистка взлетно-посадочной полосы шла всю ночь, однако непрекращающиеся осадки не позволили принять утренние рейсы.

Как сообщает РИА Новости, аэропорт будет закрыт до 12 часов дня. В настоящий момент в Улан-Удэ температура воздуха около 0 градусов, идет дождь со снегом.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Москвы из-за непогоды задержали и отменили почти 50 рейсов. Накануне снежный покров в столице вырос на 21 сантиметр, превысив норму в два раза.

2 апреля из-за снегопада городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы. На дорогах задействовали порядка 10 тысяч единиц уборочной техники.