Строительство многоуровневой развязки в ТиНАО начнется в апреле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Строительство развязки на пересечении трассы Солнцево – Бутово – Видное и МКАД – Остафьево начнется в апреле 2019 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства.
Сообщается, что к настоящему времени уже определен застройщик данного объекта. Им стал ПАО "Мостотрест", он должен выполнить работы за 1,779 миллиардов рублей. "Работы должны быть выполнены в течение 13 месяцев с даты заключения контракта", – добавили в пресс-службе.
Ему предстоит возвести путепровод длиной 293 метра с тремя полосами для движения в оба направления. Также предстоит построить подходы к путепроводу МКАД – Коммунарка – Остафьево и съезд на трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.
Ранее глава Москомэкспертизы Валерий Леонов сообщил, что на новой развязке планируют установить видеонаблюдение и систему передачи данных. Там также появится автоматизированная система управления движением.
Всего до конца года в Москве построят 55 километров дорог, 16 искусственных сооружений и 11 пешеходных переходов.
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