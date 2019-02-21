Многоуровневую транспортную развязку построят в ТиНАО

Многоуровневую развязку планируют построить на пересечении трассы Солнцево-Бутово-Видное и дороги МКАД-Коммунарка-Остафьево, сообщает комитет Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).
"Развитие транспортной инфраструктуры в ТиНАО является одним из важных направлений работы столичного Стройкомплекса. При строительстве новой развязки будет создан весь спектр необходимых инженерных коммуникаций при тщательном соблюдении современных норм безопасности", – приводятся в сообщении слова председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.
Как отмечается, проектная документация предусматривает строительство путепровода и съезда, устройство дождевой канализации, линий электроснабжения, систем освещения, противопожарного водопровода.
Кроме того, планируют установить видеонаблюдение и систему передачи данных. Также там может появиться автоматизированная система управления движением.
Леонов уточнил, что при возведении объекта предусмотрят мероприятия по предотвращению загрязнения прилегающей территории.
Предполагается, что транспортная развязка станет важной частью дорожной структуры города.
Ранее сообщалось, что в Москве до конца года построят 55 километров дорог, 16 искусственных сооружений и 11 пешеходных переходов. К наиболее значимым объектам относятся участок Северо-Западной хорды – от улицы Нижние Мневники до проспекта Маршала Жукова с устройством балочного моста и строительство разворотной эстакады на Волоколамском шоссе.
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