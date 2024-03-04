В Самарской области сообщили об изменениях в маршрутах поездов в связи с ЧП

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Некоторые пассажирские поезда будут осуществлять движение по измененным маршрутам на время проверки железнодорожной инфраструктуры на перегоне Звезда – Чапаевск после инцидента на мосту в Самарской области. Об этом заявила пресс-служба РЖД.

Состав № 10, который направлялся из Москвы в Самару, проехал через станцию Жигулевск и добрался на конечную станцию с задержкой в 1 час 47 минут. Аналогичным маршрутом будут двигаться поезда с номерами 110 Пенза – Самара, 14 Москва – Челябинск, 131 Орск – Москва и 124 Белгород – Новосибирск, уточнили в сообщении.

Также составы под номерами 50 Москва – Самара, 32 Москва – Орск, 132 Москва – Орск будут проезжать через станцию Кинель. Кроме того, в РЖД предупредили, что сейчас решается вопрос об альтернативных маршрутах. Например, 220 пассажиров пригородного поезда № 7574 Сызрань – Мирная уже поехали до конечной точки на автобусе.

Кроме того, из-за ЧП пришлось отменить два электропоезда: № 7552 Сызрань – Мирная и № 7557 Мирная – Сызрань.

"Пассажиры поездов дальнего следования, опаздывающих более чем на четыре часа, будут обеспечены питанием. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. На вокзале Безенчук организована раздача воды и чая", – заключили в пресс-службе компании.

В свою очередь, в пресс-службе Куйбышевской железной дороги уточнили, что пока удалось возобновить движение лишь по одному пути на перегоне Звезда – Чапаевск после того, как специалисты провели проверку безопасности следования составов по железной дороге. Сейчас осуществляются работы по восстановлению движения на соседних путях.

"Задержанные в результате инцидента пассажирские поезда следуют своим маршрутом. РЖД принимают необходимые меры по минимизации времени задержек и вводу поездов в график", – сказано в сообщении.

Утром 4 марта появилась информация о том, что на железнодорожном перегоне Звезда – Чапаевск в Самарской области произошел хлопок.

Спустя время экстренные службы заявили, что подрыв опоры железнодорожного моста стал причиной остановки движения поездов в регионе. Как сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги, произошло незаконное вмешательство посторонних в работу транспорта. В связи с этим были задержаны пять поездов, а часть пригородных составов выведена из расписания.

В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас на месте инцидента работают сотрудники полиции. При этом во время проверок железнодорожных путей специалисты обнаружили еще одно взрывное устройство, которое было обезврежено.



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