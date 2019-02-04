Самолет из Москвы отменил посадку в Красноярске из-за морозов

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Самолет компании "Аэрофлот", следовавший из Москвы, а также еще несколько рейсов отменили посадку в Красноярске из-за сильных морозов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта, борт из Шереметьева сел в Новосибирске. Число летевших рейсом 1468 пассажиров не уточняется.

Согласно руководству по эксплуатации самолетов типа А-330-300, техническое обслуживание запрещено при температуре ниже 40 градусов.

Температура воздуха в районе красноярского аэропорта на момент прилета составляла 43 градуса мороза, пояснили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что "Аэрофлот" вернет вино и пиво в меню на рейсах экономкласса с 1 февраля.