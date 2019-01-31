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"Аэрофлот" вернет вино и пиво в меню на рейсах эконом-класса с 1 февраля, сообщает Агентство "Москва".

Отмечается, что пиво вернут на рейсах от шести часов, а вино – от трех часов.

Ранее сообщалось, что "Почта России" прекратит продавать пиво в своих отделениях в случае негативной реакции населения.

Продавать пиво в почтовых отделениях по всей стране решили, чтобы у местных жителей была возможность приобрести качественную сертифицированную продукцию.