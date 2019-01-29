"Почта России" может прекратить продавать пиво в своих отделениях

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков на встрече с представителями Совета Федерации заявил, что "Почта России" прекратит продавать пиво в своих отделениях в случае негативной реакции населения.
"На сегодняшний день это эксперимент. Посмотрим, если это будет и дальше негативно восприниматься и не будет давать ничего "Почте", то смысла продолжать такие эксперименты нет", – цитирует Носкова Агентство "Москва". Он добавил, что порекомендовал убрать пиво с витрин в почтовых отделениях.
Также Носков рассказал, что средняя зарплата работников "Почты России" может вырасти к 2024 году минимум в полтора раза, сообщает Агентство "Москва". По словам министра, на сегодняшний день средняя зарплата сотрудников составляет 23 204 рублей.
Ранее глава "Почты России" Николай Подгузов рассказал, что его квартира в Москве стоит чуть менее 100 миллионов рублей. Он подчеркнул, что 75% от цены недвижимости профинансировано за счет ипотеки.
Интерес к имуществу главы компании первыми проявили журналисты The Insider, написавшие, что стоимость квартиры составляет порядка одного миллиарда рублей.
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