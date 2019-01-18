Глава "Почты России" назвал реальную стоимость своей квартиры

Столичная квартира руководителя "Почты России" Николая Подгузова, привлекшая внимание СМИ, стоит чуть менее 100 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на самого Подгузова.
Он подчеркнул, что 75% от цены недвижимость профинансировано за счет ипотеки. Кроме того, глава почтового оператора вложил собственные сбережения, включая деньги от продажи двух других московских квартир, принадлежавших его семье.
"Меня сильно позабавила оценка стоимости моей квартиры, не ожидал обнаружить себя миллиардером", – сказал Подгузов.
Глава "Почты России" добавил, что его имущественное положение является прозрачным. По его словам, все доходы и расходы занесены в декларации.
"Доход позволяет надеяться на то, что я постепенно смогу погасить ипотеку", – заключил Подгузов, не отрицая, что квартира действительно дорогая.
Об ипотеке, взятой Подгузовым на новую квартиру в столице, ранее рассказали в пресс-службе "Почты России". Интерес к имуществу главы компании первыми проявили журналисты The Insider, написавшие, что стоимость квартиры составляет порядка одного миллиарда рублей.
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