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18:35

Глава "Почты России" взял ипотеку ради дорогой квартиры в Москве

общество

18:35

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Гендиректор "Почты России" приобрел дорогостоящую недвижимость в столице. Большую часть средств для квартиры, взятой в ипотеку, он получил от продажи другой недвижимости. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службе почтового оператора.

В компании пояснили, что новое жилье Подгузова учтено в справке о доходах, которую направляют в министерство связи и массовых коммуникаций.

"Упомянутая недвижимость приобретена в ипотеку и задекларирована в налоговой службе в соответствии с требованиями законодательства РФ", – сказали в пресс-службе.

Ранее журналисты The Insider со ссылкой на выписку из государственного реестра недвижимости написали, что Подгузов в 2017 году купил квартиру площадью 386 квадратных метров в столичном ЖК Knightsbridge Private Park. Квартира Подгузова может стоить свыше одного миллиарда рублей.

общество

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