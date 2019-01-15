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15:24

"Почта России" отчиталась о продаже пива по всей стране

общество еда

15:24

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Фото: depositphotos/Zooom

Продажи пива в настоящее время осуществляются в 3200 отделений "Почты России" по всей территории России, в основном в сельской местности, чтобы предоставить населению доступ к качественной алкогольной продукции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.

В "Почте России" подчеркнули, что соблюдают требования закона, в рамках которого продажа алкоголя ведется только в стационарных торговых объектах, в конкретные временные рамки и с использованием контрольно-кассовых аппаратов. Также представитель пресс-службы компании добавил, что есть перспективы расширения географии проекта, и они станут ясны после подведения его первых итогов.

Ранее филиал "Почты России" в Мурманске сообщил, что по области десятки почтовых отделений стали продавать пиво, чтобы снизить число жертв некачественного алкоголя и повысить рентабельность.

В Госдуме предложили запретить продажу пива и водки в аэропортах. Депутаты предлагают оставить на прилавках аэропортов только вино российского производства.

общество еда

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