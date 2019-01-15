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09:25

В Госдуме предложили запретить продажу пива и водки в аэропортах

власть общество

09:25

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Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Депутат Виталий Милонов предложил запретить продажу пива и водки в аэропортах и оставить только российское вино. По его словам, полностью запрещать алкоголь в авиагаванях нельзя из-за людей, которые страдают аэрофобией.

"Аэропорты людям предлагают выпить, а потом тех, кто выпил, еще и не пускают на борт. Сами спаивают людей – сами их наказывают. Тогда не продавайте алкоголь в аэропортах, чтобы никого не наказывать. Запретить продажу пива и водки, только вино оставить, российское причем, а пиво и водку запретить в аэропортах", – сказал он, передает Агентство "Москва".

При этом депутат отмечает, что вводить полный запрет на продажу алкоголя в аэропортах нельзя, так как некоторым пассажирам необходимо выпить, чтобы справиться со страхом полета.

Ранее сообщалось, что в России могут запретить ночную продажу алкоголя в барах. Запрет касается заведений, расположенных в жилых домах, а также пристроенным к ним помещениям. Такой законопроект в Госдуму внесло законодательное собрание Краснодарского края. Депутаты предлагают ввести это ограничение с 23:00 до 11:00. В региональном законодательном собрании уверены, что такая мера снизит количество жалоб со стороны местных жителей и сократит объем употребляемого алкоголя.

Также в конце 2018 года стало известно, что с января 2020 года может вступить в силу закон о запрете на продажу алкоголя лицам, не достигшим 21 года. Предлагаемые законопроектом изменения позволят внедрить запрет продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% объема лицам, не достигшим возраста 21 года. Указанное изменение направлено на охрану здоровья граждан россиян от негативного влияния употребления алкогольной продукции.

власть общество

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