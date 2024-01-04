Движение шести поездов, задержанных в Челябинской области, восстановили

Фото: телеграм-канал Readovka

Движение шести поездов, в которых располагаются 2,8 тысячи пассажиров, задержанных на станции Кунашак-Муслюмово Южно-Уральской железной дороги в Челябинской области, восстановили. Об этом сообщается в телеграм-канале Уральской транспортной прокуратуры.

"В связи с неисправностью буксового узла колесной пары вагона грузового поезда №2807 на перегоне Кунашак-Муслюмова Южно-Уральской железной дороги –филиала ОАО РЖД произошла задержка в движении 6 поездов. Общее число пассажиров составило 2 827 человек", – отметило ведомство.

Уточняется, что были задержаны поезда №346 Адлер – Нижневартовск, №332 Уфа – Новый Уренгой, №331 Новый Уренгой – Уфа, №122 Оренбург – Екатеринбург, №146 Челябинск – Санкт-Петербург и №6256 Челябинск – Каменск-Уральский.

На место ЧП прибыл региональный транспортный прокурор и оперативный штаб Южно-Уральской железной дороги. Пассажирам предоставили питание.

Ранее по техническим причинам произошла вынужденная остановка поезда "Ласточка" во Владимирской области. Позже в дороге произошло отключение систем отопления и электроснабжения нескольких хвостовых вагонов. На конечную станцию поезд прибыл с опозданием. В компании перевозчика отметили, что на движение других поездов ситуация не повлияла.

Также сообщалось, что Московско-Ярославская транспортная прокуратура проводит проверку из-за публикации в СМИ информации о задержках отправления пригородных поездов Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) более чем на 25 минут.

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