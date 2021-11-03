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Москва 24

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Транспорт

17:16

Тариф "Поминутный" на прокат велосипедов в Москве станет дешевле

транспорт город

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

С 5 ноября тариф "Поминутный" на прокат велосипедов в Москве станет дешевле. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"С 5 ноября тариф "Поминутный" еще дешевле: всего 5 рублей за старт. Потом 1 рубль за минуту (раньше было 20 рублей за старт, потом 5 рублей минута). Лимита по числу поездок в день нет", – рассказали в Дептрансе.

Тариф "Поминутный" запущен "Велобайком" в сентябре 2021 года. Он распространяется на механические и электрические велосипеды и подходит для коротких поездок в прохладную погоду.

Ранее сообщалось, что сезон проката велосипедов продлен до конца ноября при условии сохранения хорошей погоды.

Столичный велопрокат продлили до 30 ноября

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