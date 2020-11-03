Пользователи Mir Pay смогут ездить в метро и на МЦК со скидкой до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

До конца года все пользователи Mir Pay смогут ездить в метро и на МЦК со скидкой 20 рублей. Стоимость поездки составит 24 рубля, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

На Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро, где сейчас идет эксперимент "Время Ранних", скидки просуммируют. В утренние непиковые часы ездить в подземке можно будет всего за 2 рубля.

Для этого нужно активировать экран смартфона с установленным на него приложением Mir Pay и на несколько секунд поднести телефон к одному из турникетов, отмеченных стикером о приеме банковских карт. Сразу после оплаты с пассажира спишут полную стоимость проезда, однако спустя несколько минут сумма скидки вернется на счет карты.

Накануне сообщалось, что почти 80 тысяч пассажиров проехали со скидкой в Московском метро вне часа пик в первый день акции "Время Ранних" на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях. Пассажирам удалось сэкономить на поездках почти 1,6 миллиона рублей.

Мировой опыт показывает, что такие проекты снижают количество пассажиров примерно на 8%. При этом на Таганско-Краснопресненской линии данное значение 2 ноября составило 7%, уточнили в Дептрансе.

Ранее стало известно, что скидку на поездки в столичном метро могут сделать постоянной.

