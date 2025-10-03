Представители около 100 профессий приняли участие в строительстве метро Москвы

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В строительстве Московского метрополитена принимают участие представители около 100 рабочих профессий, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Это примерно 11 тысяч человек", – уточнил он.

В столице реализуются проекты строительства сразу трех линий метро – Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской, указал Ефимов. По его словам, на разных объектах задействованы как мужчины, так и женщины. Они трудятся на разных этапах работ – от проходки щитов до архитектурной отделки.

Кроме того, в строительстве метрополитена участвуют несколько трудовых династий – Яровые, Цеценко, Егоровы, Сатышевы и другие.

Основателем династии Яровых является Василий Яровой, который с 1979 года работает в "Мосметрострое". Вместе с ним на стройплощадках метро трудятся его брат, сын и внук. Общий трудовой стаж семьи составляет 88 лет.

Династия Цеценко включает отца и сына. Они работают маркшейдерами, которые выполняют геодезические задачи по созданию станций. Их общий трудовой стаж превысил 50 лет.

Трудовая династия Егоровых также состоит из отца и сына, которые трудятся как метростроители суммарно 36 лет. Также в "Мосметрострое" на протяжении 75 лет работают Андрей Сатышев с двумя сыновьями.

При возведении объектов метро необходимы проходчики, бетонщики, арматурщики, электрослесари – монтажники горнопроходческого оборудования, электромонтажники, электросварщики ручной сварки, штукатуры, стропальщики и горнорабочие. Редкими мужскими профессиями являются кузнецы ручной ковки, взрывники и камнетесы.

Также в создании туннелей и станций метрополитена участвуют машинисты тоннелепроходческих комплексов. Они обучаются не в вузах и колледжах, а в специальной технической школе "Мосметростроя" и на производстве.

"Традиционно среди женщин-строителей много тех, кто занимается отделкой станций и вестибюлей метро, выполняя работу плиточника, облицовщика, штукатура или маляра. Часто они работают стволовыми на шахтной поверхности или в руддворе", – добавил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Максим Гаман.

В задачи стволовых входит обеспечение движения шахтной клети, которая доставляет людей и грузы под землю и поднимает их на поверхность. Также среди женщин, задействованных в строительстве метро, немало маркшейдеров. Реже можно встретить машинисток башенного крана и подъемных машин.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в столице завершилась проходка тоннеля на участке между станциями "Бульвар Генерала Карбышева" и "Серебряный бор" Рублево-Архангельской линии метро. Работы выполнялись с помощью тоннелепроходческого щита "Лилия", который прошел 850 метров под жилыми кварталами в районе Хорошёво-Мнёвники. Вскоре начнется проходка до станции "Строгино".

