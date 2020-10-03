Арбатско-Покровская линия метро заработала в штатном режиме после досрочного открытия

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Все станции Арбатско-Покровской линии московского метрополитена заработали в штатном режиме. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы в Telegram.

Накануне стало известно о досрочном открытии участка от станции "Молодежная" до остановки "Парк Победы". Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Все станции Арбатско-Покровской линии (3) работают в штатном режиме. Приятных проездок!", – подтвердили в Дептрансе.

Ранее сообщалось, что за шесть дней закрытия участка синей линии метро автобусы КМ перевезли более миллиона пассажиров. Всего на маршруте курсировали 132 автобуса. В часы пик их интервалы составляли около одной минуты, а в течение дня – в районе двух минут.