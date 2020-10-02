Миллион пассажиров перевезли автобусы КМ по маршруту закрытого участка метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Миллион пассажиров перевезли за шесть дней автобусы КМ по маршруту закрытого участка Арбатско-Покровской линии метро. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.
"За шесть дней автобусы КМ перевезли миллион пассажиров по маршруту закрытого участка Арбатско-Покровской линии", – говорится в сообщении.
С 26 сентября по 5 октября закрыт участок от станции метро "Молодежная" до "Парка Победы". Компенсационные автобусы следуют от "Молодежной" через "Кунцевскую" и "Славянский бульвар" до "Парка Победы".
Всего на маршруте курсируют 132 автобуса. В часы пик их интервалы составят около одной минуты, а в течение дня – в районе двух минут. Время в пути составляет до 35 минут.
Увеличилось и количество транспорта на регулярных маршрутах. Также продлено время работы одного из трамвайных маршрутов.
Ограничения в метро ввели из-за строительства участка "Мневники" – "Кунцевская" Большой кольцевой линии (БКЛ). В этой связи пассажирам рекомендовали пользоваться станциями Филевской линии и Московских центральных диаметров (МЦД), а также наземным транспортом.
Во время закрытия более 100 сотрудников метро будут раздавать информационные листовки, а также помогать пассажирам построить альтернативный маршрут.
Участок Арбатско-Покровской линии закроют до 5 октября
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