Участок Арбатско-Покровской линии откроют досрочно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Участок Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена откроют досрочно, сообщил Сергей Собянин в Twitter.

"Хорошие новости для тех, кто пользуется синей веткой #мосметро. Уже завтра досрочно откроем участок Арбатско-Покровской линии от "Молодежной" до "Парка Победы", – написал мэр.

Глава города отметил, что данный участок закрывали для прокладки тоннеля БКЛ, в том числе там, где будет станция БКЛ "Кунцевская".

"Когда тоннелепроходческий щит подходит близко к действующим линиям, нужно останавливать движение поездов. Это необходимо для безопасности пассажиров", – пояснил Собянин.

За шесть дней закрытия участка Арбатско-Покровской линии метро автобусы КМ перевезли более миллиона пассажиров. Всего на маршруте курсируют 132 автобуса. В часы пик их интервалы составят около одной минуты, а в течение дня – в районе двух минут. Время в пути составляет до 35 минут.

Ранее сообщалось, что столичные власти планируют ускорить строительство восточного участка Большой кольцевой линии метро и завершить его на год раньше запланированного срока. Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев не исключил, что для этого могут быть введены дополнительные ресурсы, поскольку задача, по его словам, сложная.

