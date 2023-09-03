Движение по Крымскому мосту восстановлено

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На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта. Об этом говорится в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.

О причинах временного перекрытия движения авто по мосту, которое было введено в ночь на 3 августа, не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Крыму введут запрет на пропуск гражданских лиц на косу Арабатская стрелка. Такое решение принял оперативный штаб Крыма под руководством главы республики Сергея Аксенова.

До этого правительство РФ продлило сроки восстановления Крымского моста до 31 декабря 2023 года. Распоряжение подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.