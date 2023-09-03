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03 сентября, 04:10

Транспорт

На Крымском мосту временно перекрыто движение автомобилей

Фото: телеграм-канал "Марат Хуснуллин"

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.

Всех находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать инструкциям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее первый зампред комиссии по просвещению Общественной палаты РФ Армен Гаспарян рассказал, что изобразить Крымский мост на обложке нового учебника истории для 10–11-х классов было решено по инициативе Владимира Путина.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что восстановление Крымского моста осуществляется по графику. Завершение первого этапа работ по восстановлению разрушенной части моста запланировано на 15 сентября.

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